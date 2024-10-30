Eşini Kaçırmaya Çalışan Kişi Tutuklandı

ŞİDDET KURBANI KADIN KAÇIRILMAK İSTENDİ

Selin İ. (25), annelik yaptığı dönemde eşi Koray İ.’den (30) şiddet gördüğü iddiasıyla üç ay önce evini bırakıp Bahçeşehir Mahallesi’ndeki ailesinin yanına yerleşti. Boşanma davası açarak eşinden ayrılma sürecine giren Selin İ., markete gitmek için evden çıkınca arkasından başka biri tarafından kullanılan hafif ticari araçla eşi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Selin İ.’nin bu duruma direnişi üzerine Koray İ. olay yerinden araca binerek hızlıca uzaklaştı.

POLİSE HABER VERDİ

Kaçırılma girişiminin ardından Selin İ., cep telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koray İ.’yi yakalamak için hemen harekete geçti ve araştırmalara başladı.

TEHDİT VE TUTUKLAMA

Polis, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Koray İ.’yi yakalamayı başardı. Zanlının eşini öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere adliyeye sevk edilen Koray İ., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Polis, olayda araç kullanan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.