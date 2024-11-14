Eşini Öldüren Koca, Çatıdan İntihar Girişimi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Saat 07.30 civarında, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak’taki üç katlı bir binanın birinci katında bir olay yaşandı.

İLİŞKİDEKİ SORUNLAR VE TARTIŞMA

Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma başladı. Bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KABUL EDİLEMEZ EYLEM VE SONRASI

Hakan B., tartışma sırasında eşini kemerle boğarak öldürdü. Ardından binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini duyurdu.

POLİS VE ACİL DURUM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açtı. Bu arada, polisin Hakan B.’yi ikna etme çalışmaları devam ediyor.