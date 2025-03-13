Eşini Öldüren Kocaya 24 Yıl Hapis

Mestan Türkmen’in Cinayet Davası

Aydın’ın Efeler ilçesinde, eşi Nursel Türkmen’i boğarak öldüren Mestan Türkmen, yargılandığı mahkemede 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Haziran 2023’te Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 202. Sokak’ta gerçekleşti. Mestan Türkmen, eşi Nursel Türkmen’i öldürdükten sonra bir hafta boyunca kaçmayı tercih etti. Teslim olduktan sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pişmanlık İfadesi

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasında Mestan Türkmen, pişman olduğunu belirterek, “Allah rahmet eylesin, hanımımla ilk tanıştığımızda böyle olmasını istemezdim. Öyle bir sorunumuz yoktu ama o gün eşimin telefonuna mesaj geldi. Evden gitmemi söyledi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi. Kızımın benden olmadığını söyledi. Anlık bir öfkeyle oldu. Pişmanım, keşke olmasaydı” şeklinde konuştu.

Tahrik İndirimi Uygulandı

Daha sonra savcı, sanık Mestan Türkmen için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak Mestan Türkmen’e 24 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.