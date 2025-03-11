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Eşini Öldüren Sanığa 16 Yıl Hapis

DAVA SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, eşini darbederek ölümüne sebep olan sanığın yargılandığı davada, 16 yıl hapis cezası aldı. Davanın duruşması, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna ile birlikte, maktul Buse Ateş Suna’nın ailesi ve taraf avukatları da katıldı. Mahkeme sanığa son sözünü sorduğunda, o suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Fakat mahkeme heyeti, sanığa “kastın aşılması suretiyle öldürme” suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrası avukat Onur Tatar, yaptığı açıklamada, “İlimizde işlenen ve maktul Buse Ateş’in ölümü ile neticelenen cinayet davasının karar duruşmasındaydık. Yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde, sanığın eşini kasten öldürme sebebiyle Cumhuriyet Savcılığının mütalaasına ve bizim taleplerimize uygun olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş olmamıza rağmen, sayın mahkemece Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesinden neticesi sebebiyle yaralamanın ölüme dönüşmesi neticesinde kastı aşan öldürme fiilinden 16 yıl hapis cezası verildi sanığa. Tabii ki biz verilen hükümden memnun değiliz. Son derece üzgünüz, elbette üst mahkemeye bu hükmü taşıyacağız, biz sanığın eyleminin kasten eşini öldürme eylemi olduğunu düşünüyoruz. Gerekli hukuki yollara başvuracağız” şeklinde konuştu.

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