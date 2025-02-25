Eşini Öldürüp Kazaya Süs Verdi

KAZA OLARAK GÖSTERİLEN CİNAYET

Aydın’da, Aydın-İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Derya Buçan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından morgdan alınıp yakınlarına teslim edildi ve toprağa verildi. Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÇOCUĞUN İFADESİ VARDI

Jandarmanın başlattığı soruşturma için pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan kısa bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında bir tartışma yaşandığını ve ardından silah sesi duyduğunu belirtti. D.B., babasının ona sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ve sonrasında kaza yaptıklarını anlattı.

KURŞUN YARASI BELİRLENDİ

D.B.’nin ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda, Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Buçan’ın, otomobil seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurup ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı ortaya çıktı.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Rıdvan Buçan’ın jandarmada yaptığı sorguda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Rıdvan Buçan, 30 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.