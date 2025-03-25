Eşini Ve Başkasını Öldüren Zanlı Aranıyor

ÇİFTE CİNAYETİN FAİLİ ARANIYOR

Kütahya’nın İnköy Mahallesi’nde gerçekleşen korkunç bir olayda, 59 yaşındaki Ali Osman Y. çifte cinayet gerçekleştirdi. İlk olarak, karısı 55 yaşındaki Havva Y.’yi pompalı tüfekle öldüren zanlı, daha sonra Sefa T. isimli kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cinayetlerin ardından zanlının olay yerinden kaçmasıyla birlikte, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme ve soruşturmaya devam ediyor. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.