Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Konya’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 37 yaşındaki Yusuf Adıyaman, çocuklarını görme bahanesiyle evine gittiği sırada 42 yaşındaki eşi Havva Adıyaman’ı tabancayla vurup öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Olay, saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokakta gerçekleşti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kadına Destek Uygulaması’ndan (KADES) gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYIN SEBEBİ VE GELİŞMELER

Polis tarafından yapılan incelemelerde, KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığı anlaşıldı. Yusuf Adıyaman’ın, çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiği, daha sonra çıkan bir tartışma sonucunda ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra intihar ettiği tespit edildi. Çiftin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.