Eşinin Mesajına Yanıt Gecikmedi

BERİL POZAM’DAN YENİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Fotoğraf sıralamasına nasıl karar vereceğini bir türlü belirleyemeyen Beril Pozam’a destek eşi Ersin Arıcı’dan geldi. İki ünlü oyuncu, dizi setinde tanışmış ve arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkilerinin ardından ağustos ayında evlilik yaşamına adım atmıştı.

ERKİN KELİMELERİYLE DESTEKLEME

Ersin Arıcı, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamada, “İyi ki hayatlarımızı birleştirdik” demişti. Beril Pozam ise evlilik teklifiyle ilgili soruya “Güzel bir ortamda çok güzel bir anda yıldız kaydı ve bir evlenme teklifi aldım. Kısmetimiz gerçekten birbirimizi bulmuş olmamız” şeklinde yanıt vermişti.

YALIK CHEPKINI DİZİSİNDE BİR ARADA

İkili, Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol alma fırsatı bulmuşken, Beril Pozam Instagram’da peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraf sıralamasına karar vermekte zorlanan Beril Pozam’a eşi Ersin Arıcı’dan gelen destek de dikkat çekti. Arıcı, sitem dolu bir şekilde, “Ben 2. foto başta olmalı demiştim oysa ki” ifadelerini kullandı.