Eşinin Ölümü İçin Adalet İstiyor

HASTANEDE GEÇİRİLEN AMELİYATIN ARDINDAN YAŞANAN TRAJEDİ

Mozambikli sanatçı Elgar Sueia’nın sosyal medya fenomeni eşi Ana Barbara Buhr Buldrini, İstanbul’da bir hastanede geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Elgar Sueia, eşinin ölümüyle ilgili ihmal iddialarında bulunarak, “Türkiye’ye bir klinik ile iş birliği için geldik. Bizim aracılığımızla kliniklerini tanıtıp, kendi ülkelerimizde reklam yapacaklardı. Eşimin hayatını çok ucuz şekilde aldılar. Adalet istiyorum” şeklinde konuştu.

ESTETİK AMELİYATIN KÖTÜ SONUCU

Elgar Sueia ve 796 bin takipçiye sahip eşi, Türkiye’ye hem tatil yapmak hem de reklam anlaşması sağlamak amacıyla geldi. Ana Barbara Buhr Buldrini, 15 Haziran’da Tuzla’daki özel bir hastanede liposuction (yağ aldırma) operasyonu gerçekleştirmek üzere hastaneye gitti. İddialara göre, bu operasyon ücretsiz yapılacak ve karşılığında sosyal medya tanıtımı yapılacaktı. Ancak, ameliyat sırasında meydana gelen komplikasyon sonucu genç kadın yaşamını yitirdi.

KLİNİK İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Eşinin cenazesini almak üzere Asli Tıp Kurumu’ndan bekleyen Elgar Sueia, “Biz yaklaşık 1 aydır evliyiz. Klinik ile eşim irtibatta bulundu, ben sadece ona eşlik etmek için geldim. Tanıtım karşılığında eşime yağ aldırma ameliyatı yapılacaktı. Sabah erken saatlerde ameliyata alındı” dedi.

HIZLA GELİŞEN OLAYLAR

Elgar Sueia, “Olay çok hızlı gelişti, 20-25 günde bu duruma karar verildi. Eşim, Mozambik’te oldukça tanınmış biriydi ve birçok şirketle iş birliği yapıyordu. Bu klinik, Mozambik’e hasta getirmek için büyükelçilikten lisans almış tek klinik. Onlar için bir sosyal medya fenomeni bulmaları gerekiyordu ve eşimi ikna ederek Türkiye’ye getirdiler” açıklamasında bulundu.

ADALET TALEBİ

Sueia, “Avukatlarım konuyu takip ediyor, şu an sadece otopsi sonucunu bekliyoruz. Detay veremem ama ben adalet istiyorum. Türkiye’yi sağlık sistemleri için iyi bulduğumuz için tercih ettik. Buraya gelen diğer insanların da adalet bulmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı’ndan, Adalet Bakanlığı’ndan ve büyükelçiliklerden destek bekliyorum” dedi.

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada ise “Ana Barbara Buhr Buldrini isimli hasta, diş hekimi hastası olarak hastanemize yönlendirilmiş, operasyon öncesi tüm yasal ve tıbbi bilgilendirmeler detaylıca yapılmış ve gerekli onamlar alınmıştır. Operasyon, diş hekimi tarafından, hastanemizin sunduğu standartlara uygun koşullarda gerçekleştirilmiştir. Uyanma anı sırasında, hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyon nedeniyle kalp durması gerçekleşmiştir. Uzman anestezi ekibimiz, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika boyunca ameliyathane koşullarında resüsitasyon yapmıştır. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hasta hayata döndürülememiştir” denildi.