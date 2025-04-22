Eşinin Telefonuna Mesaj Atan Akrabasını Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kırıkkale’de, eşinin telefonuna mesaj atan bir akrabasını sokak ortasında tabancayla yaralayan bir kişi, oldukça endişe verici bir duruma sebep oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle 241. Sokak’ta gerçekleşti. E.Y. isimli şahıs, eşinin telefonuna mesaj atan H.M.E. ile karşılaştığında, aralarında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE KAVGA

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.Y., yanında bulunan arkadaşları H.D. ve M.S.G. ile birlikte H.M.E.’yi darp etmeye başladı. Kavga sırasında E.Y., akrabası H.M.E.’yi tabancayla ateş ederek omzundan yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU VE GÖZALTILAR

Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.