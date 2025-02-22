Esir Takası Anlaşmasında Yeni Gelişmeler

GİDEREK YENİLENEN ANLAŞMA

Gazze’deki İsrail’in sürdürdüğü katliam, 19 Şubat’ta imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması ile sona erdi. Taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşmanın ilk aşamasına ait son esir takası bugün yapılıyor. Hamas, 7’nci esir takası çerçevesinde planladığı üç yerine altı İsrailli esiri serbest bıraktı. Kızılhaç’a teslim edilecek rehine isimleri ise Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto olarak açıklandı.

KIZILHAÇ’A TESLİM EDİLME SÜRECİ

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah’ta Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Karşılığında ise İsrail, 602 Filistinli mahkumu serbest bırakma sözü verdi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto’nun 10 yıldan fazla süredir Gazze’de rehin tutulduğu ileri sürüldü. Yetkililer, bugün hayata geçirilecek yedinci rehine takasının zamanında gerçekleştirmenin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Hamas, bu süreçte toplamda 19’u sağ, 3’ü cenaze olmak üzere toplamda 22 İsrailli rehineyi teslim etti.

CENAZE KONUŞMALARI

Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması çerçevesinde önceki gün dört rehinenin cenaze bedenini İsrail’e teslim etti. Ancak İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas’a ait olmadığını iddia ederek bunun ateşkes anlaşmasının ciddi bir ihlali olduğunu öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ihlalin bedelini “Hamas’a ödetmeyi” planladığını belirtti. Hamas ise, Shiri Bibas’ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının gerçekleştirdiği yerin enkazında diğer insan kalıntılarıyla karışmış olabileceğini ifade etti. Filistinli grup daha sonra Bibas’ın naaşını İsrail’e teslim etti ve İsrail, Bibas’ın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.