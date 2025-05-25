Esir Takası Başarıyla Tamamlandı!

SAVAŞ ESİRLERİ TAKASI TAMAMLANDI

Rusya ve Ukrayna arasında 303’er savaş esirinin takas edildiği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, iki ülke arasında gerçekleştirilen üç günlük savaş esiri takasının sona erdiği bildirildi. Bakanlık, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uyguladı” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 3 yıl aradan sonra İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, iki taraf karşılıklı olarak her biri biner savaş esirini serbest bırakma konusunda mutabakata vardı. Bu takasın, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en büyük esir değişimi olacağı vurgulandı. Rusya, açıklamasıyla takas sürecinin üçüncü gününde işlemin tamamlandığını belirtti.

ÖNCEKİ GÜN DE ESİR SERBEST BIRAKILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki günki açıklamasında, “16 Mayıs’ta İstanbul’daki anlaşmalar uyarınca Ukrayna, 307 Rus askerini serbest bıraktı. Karşılığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 307 savaş esiri verildi” şeklinde bilgi verdi. İstanbul’daki barış müzakereleri çerçevesinde, bir gün önce de 270 asker ile 120 sivil, toplamda 390 esirin karşılıklı olarak takas edildiği ifade edildi.