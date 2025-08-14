Esir Takası Gerçekleşti, 84 Asker

YENİ ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takasının gerçekleştiği bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) aracılığıyla Ukrayna ile bu takasın yapıldığını açıkladı. Açıklamada, “Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi” ifadeleri yer alıyor.

RUS ASKERLERİ BELARUS’TA

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus’ta bulunmasına dikkat çekiliyor. Açıklamaya göre, bu askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Ayrıca, tedavi görmeleri için sağlık merkezlerine ulaştırılacakları ifade ediliyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından bu esir takası ile ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy, “Rusya ile yaptığımız esir takası sonucu 84 Ukraynalıyı ülkeye geri getirdik” dedi. Takas edilenler arasında askerler ve siviller bulunduğunun altını çizen Zelenskiy, “Neredeyse hepsi tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Bugün serbest bırakılan siviller arasında 2014, 2016 ve 2017’den beri Ruslar tarafından tutulanlar da var. Ekibimize ve vatandaşlarımızı geri getirmek için çalışan herkese minnettarım. Yardımları için BAE’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.