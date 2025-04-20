Esir Takası Yapıldı, Askerler Serbest

ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda 261 Rus ve 277 Ukraynalı asker serbest bırakıldı. Bu takasla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ara buluculuğuyla bir esir değişimi gerçekleştirildiği belirtildi.

MÜZAKERE DETAYLARI

Rusya Savunma Bakanlığı, “Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 246 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 246 Ukraynalı asker verildi. Ayrıca, jest olarak 15 yaralı Rus askeri karşılığında Ukrayna’ya 31 asker teslim edildi” şeklinde detayları paylaştı. Bu takas, iki ülke arasındaki gerginliğin devam ettiği bir dönemde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.