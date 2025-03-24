Eşitsizlik İçin Acil Kanun Değişikliği Şart

EŞİTSİZLİK KABUL EDİLEMEZ

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, “Aynı işi yapan memurlar arasında böylesine büyük bir eşitsizlik kabul edilemez. Bu durumun düzeltilmesi ve tüm memurların haklarının korunması için acil olarak kanun değişikliği yapılması gerekmektedir” açıklamasında bulundu. Partici, yaptığı yazılı bildiride, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun devlet memurları için sorun yarattığına dikkat çekti. “Mağduriyetlerin çözüm noktası, yapılacak kanuni düzenlemelerdir” ifadesini kullandı.

2008 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLILIĞI

Kanunun, devlet memurlarının sosyal güvenlik haklarında ciddi bir eşitsizlik oluşturduğunu vurgulayan Partici, “2008 öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılmış ve emeklilik hakları büyük ölçüde farklılaşmıştır” dedi. 2008 öncesi işe başlayan memurlar, emeklilik hakları açısından 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi iken, sonrasında göreve başlayanların 5510 Sayılı Kanun’a tabi tutulduğunu belirtti. Bu durumun emekli aylığı ve ikramiyesi gibi önemli konularda büyük farklılıklar doğurduğunu ifade etti. “Bu mağduriyetlerin çözüm noktası, yapılacak kanuni düzenlemelerdir” dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Prim esas kazançlardaki farklılıklar, makam, görev ve temsil tazminatlarının ödenmemesi gibi diğer konuların memurlar aleyhine sonuçlandığına değinen Partici, “Bu durum, aynı işi yapan, aynı statüye sahip ve aynı yükümlülükleri olan memurlar arasında büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır” şeklinde konuştu. Anayasanın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesindeki ayrımcılık yasağına açıkça aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, Anayasanın 60’ıncı maddesinde düzenlenen “sosyal güvenlik hakkı”nın da olumsuz etkilendiğini ifade etti. “Hiç kimse yaptığı aynı işten dolayı farklı ücret alamaz, almamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a seslenen Partici, “Tespit ettiğimiz sorunlara ilişkin çözümler açık ve son derece nettir. Dile getirdiğimiz çözüm önerileri, memurlar arasındaki emeklilik ayrımcılığını ve hak kaybını çözecektir” ifadelerini kullandı. 5510 Sayılı Kanun’un yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Tüm memurlar arasında emeklilik haklarında eşitlik sağlanmalıdır. 5510 Sayılı Kanun’dan dolayı mağdur olan memurların hakları korunmalıdır. Sonuç olarak, aynı işi yapan memurlar arasında böylesine büyük bir eşitsizlik kabul edilemez” şeklinde konuştu.