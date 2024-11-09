Eşiyle İlişkisi Olan Adam Öldürüldü!

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Olay, Tandoğan Mahallesi’nde saat 16.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D. eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.’yi bir süre takip etti. M.E.D., otomobiliyle ilerlerken Ö.Y.’nin önünü kapattı ve tabancayla ateş etti.

KURBAN VE OLAY YERİ

Ateş edilen Ö.Y., aracında hareketsiz kaldı. M.E.D. ise hemen olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Ö.Y.’nin yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ö.Y.’nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından morga nakledildi.