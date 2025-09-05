Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye’nin AB hedefini desteklediğini belirtti. Türkiye, bir NATO müttefiki ve stratejik ortak. Bağış, Avrupa’nın üç krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Avrupa’nın stratejik özerkliği önemlidir. Türkiye, Avrupa için kritik bir müttefik. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’ye bağlıdır

AB GÜVENLİĞİNE KATKILARIMIZA HAZIRIZ

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Türkiye’nin AB’nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefine memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Bağış, “Biz katkı sağlamaya hazırız, yalnızca bir komşu olarak değil, bir NATO müttefiki, stratejik ortak ve bir aday ülke olarak da.” dedi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Bağış, Selanik’in uzun bir geçmişe sahip kültürler, inançlar ve fikirlerin buluşma noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, Selanik’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yeri olduğunu hatırlatarak, “Atatürk, ulusumuzu modernleşme ilkelerine bağlamış ve onu Batı ile daha yakınlaştırmayı amaçlamıştır.” diye belirtti.

DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Bağış, Avrupa’nın şu anda kritik bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayarak, geçmişte kesin görünen ekonomik ve siyasi yaklaşımların artık kaybolmakta olduğunu söyledi. Üç sarsıcı olayın dünyayı yeniden şekillendirdiğini ifade eden Bağış, bu olayları “Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki trajik ve insanlık dışı soykırım girişimi ve Suriye’deki rejim değişikliğinin süregelen sonuçları” olarak sıraladı. Bağış, bu olayların her birinin AB’nin dışarıya etkisi ve iç birliği üzerinde sınav verdiğini kaydetti.

STRATEJİK ÖZERKLİK HAYATİ BİR KONU

Dışı ile içi arasında belirsizlik içinde kalan Avrupa’nın, bu krizlerin sonucunda yenilenmiş bir güvenlik vizyonuna ihtiyacı olduğunu belirten Bağış, “Bu vizyon Avrupa Birliği ile AB dışı müttefikler arasındaki boşluğu kapatmalı ve Avrupa’nın transatlantik ittifaktaki yerini yeniden tanımlamalıdır.” diye konuştu. Bağış, AB’nin çeşitli projelerle mevcut duruma uyum sağlamaya çalıştığını aktararak, “Savunma, direnç ve rekabetlilik Avrupa’nın geleceğinin kalbinde yer alıyor.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ KRİTİK

Bağış, AB’nin güvenlik alanında stratejik özerklik konusunu irdeleyerek, Türkiye’nin bu sürecin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Türkiye’nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğunu belirten Bağış, “Türkiye, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahiptir, 2025’te dünyada 9. sırada.” dedi. Bağış, Türkiye’nin savunma ihracatının 7 milyar doları aştığını ve yeni nesil savaş uçağı üreten beş ülkeden biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) girişimine katılımının zorunlu olduğunu vurgulayan Bağış, “Göz ardı etmekle Avrupa değerli bir müttefiki kaybetme riski ile karşı karşıyadır.” şeklinde konuştu.

Bağış, bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye ile işbirliklerini engellemenin Avrupa güvenlik çıkarları açısından zararlı olabileceğini belirtti. Türkiye’yi dışlamanın Avrupa’nın savunma ekosistemini zayıflatacağını ifade eden Bağış, tarih boyunca Türkiye’nin Avrupa’nın savunma hattı olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’yi dışlayan bir Avrupa, kendi güvenliğini ve geleceğini dışlamaktadır.” dedi. Türkiye ve AB ilişkilerinin yalnızca güvenlikle sınırlı olmadığını, ayrıca ticaret ilişkilerinin de büyük önem arz ettiğinin altını çizen Bağış, “Türkiye olmadan Avrupa’nın enerji güvenliği haritası eksiktir.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KATKISI

Bağış, Türkiye’nin AB güvenlik ve savunma girişimlerine dahil olmasının ancak Türkiye’nin katılım sürecinin ivme kazanmasıyla sürdürülebilir olacağını belirtti. Konuşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Bağış, Türkiye’nin Batı ve Doğu arasında önemli bir köprü konumunda olduğunu ifade etti. “Avrupa bunun avantajından nasıl yararlanacağını bilirse, Türkiye her zaman bir barış elçisi olabilir.” diyen Bağış, Türkiye’nin bu konumunun Avrupa için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.