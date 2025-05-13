Eski ABD Başkanı Biden’ın Sağlığı Tartışılıyor

SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yapılan rutin sağlık kontrollerinde prostatında “küçük bir nodül” tespit edildiği belirtildi. Habere göre, 82 yaşındaki Biden, rutin sağlık kontrolünden geçerken prostatında “küçük bir nodül” olduğu bildirildi. Bilgi sahibi bir yetkili, bu durumun daha fazla tetkik yapılmasını gerektirdiğini ifade etti.

KİTAPTA KENDİSİNE YER VERİLDİ

Axos’un haberine göre, CNN sunucusu Jake Tapper ve Axios sunucusu Alex Thompson, 20 Mayıs’ta yayımlanacak olan “Original Sin” adlı kitabında Biden’ın sağlık durumunun 2023-2024 yıllarında önemli ölçüde kötüleştiğini dile getirdi. Kitapta, çoğunluğu Demokrat olan 200’den fazla yetkiliyle yapılan görüşmelere dayanarak, Biden’ın başkanlığa yeniden seçilmesi halinde tekerlekli sandalye kullanmasının gerekip gerekmediği tartışıldı. Danışmanlar, bunun siyasi açıdan kabul edilemeyeceğini savundu.

OSTELİDENE KİŞİSEL İHTİYAÇLAR VE ÖNLEMLER

Yazarlar, Biden’ın doktoru Kevin O’Connor’un, eski başkanın ağır bir şekilde düşmesi durumunda iyileşme sürecinin zorlayıcı olabileceği ve bu nedenle tekerlekli sandalye kullanımının gündeme gelebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı. Ayrıca Biden’ın Haziran 2023’te Hava Kuvvetleri Akademisi’nde düşmesinin ardından, yürüyüş yollarının kısaltılması, sahne çıkışlarına korkuluk eklenmesi ve daha sık spor ayakkabı giymesi gibi önlemler alındığı kaydedildi. Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği hakkında çeşitli eleştirilerle karşılaşmıştı. 21 Temmuz 2024’te X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris’in Demokrat Partiden aday olması için “tam destek ve onay verdiğini” bildirdi.