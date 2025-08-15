Eski AK Parti Vekili Ali Boğa Hayatını Kaybetti

Gündem

OTOMOBİLİN BOĞA’YA ÇARPMA OLAYI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir aracın, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden geçmeye çalışan Boğa’ya çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Olayın haber verilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

BİR CAN KAYBI YAŞANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller sonucunda, Ali Boğa’nın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve diğer siyasi parti temsilcileri olaya müdahale eden polis ekiplerinden bilgi almak üzere kaza mahalline intikal etti. Boğa’nın cesedi, gerekli incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Kaza sonrası otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma süreçte devam ediyor.

