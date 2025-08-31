Eski AK Parti Vekili Tayyar, Tepki Gösterdi

EMLAK VERGİSİ ARTIŞINA TEPKİ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, emlak vergisi için belirlenen rayiç bedellerdeki artışlara karşı çıkıyor. Tayyar, yapılan artışların, 20 kata kadar yani yüzde 2000’e varan oranlarda gerçekleştiğini dile getirerek, bu durumun sadece emlak vergisini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda veraset ve intikal vergisi ile tapu harcının da aynı biçimde artacağını vurguladı.

DEĞERLİ KONUT KAPSAMINA GİRECEK MÜLKLER

Rayiç bedellerdeki aşırı artışlar nedeniyle bazı konutların, değerli konut kapsamına gireceğini belirten Tayyar, bunun sonucunda yeni vergi mükellefleriyle karşılaşılacağını ifade etti. “Hayatın doğal akışına aykırı bir düzenleme” olarak nitelendirdiği bu duruma, İkinci Dünya Savaşı döneminde çıkarılan Varlık Vergisi’ni hatırlatarak, geçmişte yaşanan olumsuzlukları gündeme getirdi.

KİRA KRİZİ UYARISI

Tayyar, “Geçen dönem kiraları KKM azdırmıştı, yeni dönem kira krizini rayiç bedel hortlatacaktır. Düzeltilmezse, konut fiyatları ve kiralar artacak, ev sahibi ve kiracı çatışmaları tırmanacaktır. Olan yine dar ve sabit gelirliye olacak, günün sonunda ağır fatura döner dolaşır ona kalır” diyerek, bu durumun yarattığı tehlikeler konusunda uyardı.