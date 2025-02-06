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Eski Ataşehir Belediye Başkanı İçin Hapis Talebi

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İDDİANAMEDE YER ALAN RAPOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, imar projelerine aykırı olan yapılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından düzenlenen rapor göze çarpıyor. Bu raporda, ilçede yasa dışı projelerin yapıldığını ve İmar Kanunu’nun 32. maddesi doğrultusunda bu yapılarla ilgili işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve yetkililerin bu kararları hayata geçirmediği bilgisi yer alıyor.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sekiz görevli hakkında soruşturma izni çıkardı. Danıştay’a yapılan itirazın reddedildiği de iddianamenin içeriğinde belirtildi. İddianamede, İlgezdi ve diğer sekiz şüphelinin, Belediye encümenince 2020-2022 yılları arasında ilçede yer alan yedi taşınmazla ilgili verilen yıkım kararlarını uygulamayarak, imara aykırı yapıların ortadan kaldırılmamasına neden oldukları ve bu durumu kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Bu kapsamda, İlgezdi ve diğer sekiz kişi için 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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