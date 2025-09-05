GÜVENLİK ALANINDA GÜÇLÜ BİR AKTÖR

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Türkiye’nin AB’nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefini “memnuniyetle karşıladığını” ifade etti. Bağış, “Biz katkı sağlamaya hazırız, yalnızca bir komşu olarak değil, bir NATO müttefiki, stratejik ortak ve bir aday ülke olarak da.” dedi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Selanik Metropolitan Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Bağış, Selanik’in tarih boyunca kültürlerin, inançların ve fikirlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekti.

SELANİK’İN TARİHİ ROLÜ

Bağış, Selanik’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir devlet adamının doğum yeri olduğunu hatırlatarak, Atatürk’ün ulusunu modernleşme ilkeleri ile Batı ile yakınlaştırmayı amaçladığını dile getirdi. Bugünkü konuşmasında Türkiye’nin Avrupa ile etkileşimini sadece “güncel bir siyasi hedef değil, aynı zamanda Cumhuriyetin temeline yerleşmiş bir vizyonun devamı” olarak tanımladı.

DÜNYADAKİ KRİZLERİN ETKİLERİ

Bağış, Avrupa’nın günümüzde bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, geçmişte kesin gözüken ekonomik ve siyasi yaklaşımların artık kaybolmakta olduğunu vurguladı. Üç önemli olayın dünyayı yeniden şekillendirdiğini kaydetti: “Ukrayna’daki savaş, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yürütülen Gazze’deki trajik ve insanlık dışı soykırım girişimi ve Suriye’deki rejim değişikliğinin süregelen sonuçları.” Bu olayların AB’nin hem dışa nüfuz etme kapasitesini hem de iç birliği koruma yeteneğini sorgulattığını ifade etti.

AVRUPA’NIN STRATEJİK ÖZERKLİĞİ

Bağış, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın Rus enerjisine bağımlılığını açığa çıkardığına dikkat çekti ve Gazze’deki durumun dış politika bölünmelerinin ahlaki zafiyetlerini ortaya çıkardığını aktardı. “Stratejik özerklik bir slogan değildir, bir hayatta kalma stratejisidir.” diyen Bağış, yaşanan krizlerin Avrupa güvenliğine dair yenilenmiş bir vizyonun gerekliliğini vurguladı. Bu kapsamda, Avrupa’nın transatlantik ittifaktaki yerini yeniden tanımlaması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN KATKISI

Bağış, AB’nin Türkiye olmadan gerçekten stratejik özerkliğe ulaşıp ulaşamayacağını sorgulayarak Türkiye’nin güçlü ve yenilikçi savunma sanayisine vurgu yaptı. “Türkiye, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahiptir, 2025’te dünyada 9. sırada.” diyerek, Türkiye’nin savunma ihracatının geçen yıl 7 milyar doları aşarak, yeni nesil savaş uçağı üretebilen beş ülkeden biri olduğunu belirtti. Türkiye’nin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) girişimine katılımının zorunlu olduğunu ifade eden Bağış, “Türkiye’yi göz ardı etmekle Avrupa değerli bir müttefiki kaybetme riski ile karşı karşıyadır.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’Yİ DIŞLAMANIN RİSKLERİ

Bazı AB üye ülkelerinin işbirliklerini engellemeye devam ettiğini ifade eden Bağış, bunun Avrupa’nın güvenlik çıkarları açısından zarar verici sonuçlar doğuracağını vurguladı. “Tarih göstermiştir ki Türkiye çoğu zaman Avrupa’nın ilk savunma hattı olmuştur. Türkiye’yi dışlayan bir Avrupa, kendi güvenliğini ve geleceğini dışlamaktadır.” diye konuştu.

Bağış, Türkiye ve AB ilişkisinin yalnızca güvenlikle sınırlı olmadığını, ticarette de büyük bir ortaklık bulunduğunu hatırlatarak, “Türkiye olmadan Avrupa’nın enerji güvenliği haritası eksiktir.” dedi. Karar alma mekanizmalarının dışında tutulmanın gerçekçi olmadığını belirten Bağış, Türkiye’nin AB güvenlik girişimlerine uyumunun yalnızca katılım sürecinin ivme kazanması ile sürdürülebilir olabileceğinin altını çizdi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

Bağış, Türkiye’nin her zaman ülkeler, kıtalar ve enerji kaynakları arasındaki iletişimi sağladığını belirtti. “Türkiye bunun avantajından nasıl yararlanacağını bilirse, her zaman bir barış elçisi olabilir.” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından yöneltilen sorulara da yanıt veren Bağış, Türkiye’nin Batı’nın en doğusunda ve Doğu’nun en batısında önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.