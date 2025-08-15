Eski Aydın Belediye Başkanı CHP’den Ayrıldı

ÖNEMLİ BİR TRANSFER YAŞANDI

Eski AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’den önemli bir belediye başkanının AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. 23 yıldır CHP’de çeşitli görevlerde bulunan ve üç dönemdir Aydın’ı yöneten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün itibarıyla AK Parti’ye katılma kararı aldı. Çerçioğlu, istifa mesajında, “Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” ifadeleriyle ayrılığını duyurdu. Bu transfer, siyasi dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.

SAVCI SAYAN’DAN YENİ İDDİA

AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya üzerinden yeni bir iddia ortaya attı. Sayan, “CHP’den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi… Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar… Kaynak sağlam… Bu gidişle CHP’nin işi zor… Özgür Özel CHP’yi İmamoğlu’na kurban etti…” şeklinde ifade kullandı. Sayan’ın iddiaları, siyasi arenada dikkat çekici bir tartışma başlatabilir.

AK PARTİ’YE KATILAN BAŞKANLAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra AK Parti’ye katılan diğer belediye başkanları da şu şekilde sıralandı: Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık. Bu katılımlar, yerel yönetimlerdeki siyasi dinamikleri etkileyebilir.