Eski Bakan Abdülkerim Doğru, 100 yaşında vefat etti

HAYATINI KAYBEDEN ÖNEMLİ SİYASETÇİ

Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Kars-Ardahan bölgesinde iz bırakan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, 100 yaşında yaşamını yitirdi. Doğru, 37. ve 39. hükümetlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmişti. Ahıska kökenli aileden gelen Doğru, Ardahan’ın Ölçek köyüne yerleşmişti ve 100 yıllık yaşamı boyunca siyasette ve bürokraside birçok önemli sorumluluk almıştı.

SİYASİ KİŞİLİĞİ VE GÖREVLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Abdülkerim Doğru, siyasi hayatında Milli Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) çatıları altında görev yaptı. XV., XVI. ve XIX. dönemlerde Kars milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağladı ve Çimento Fabrikası, Süt Fabrikası ile Et-Balık Kombinası gibi stratejik tesislerin kurulmasında öncülük etti.

YETENEKLERİ VE AİLESİ

Evli ve 7 çocuk babası olan Abdülkerim Doğru, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerine hakimdi. Bu çok dilli yeteneği, onun uluslararası ilişkilerde ve çeşitli platformlarda etkili olmasına katkıda bulundu.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Merhum Abdülkerim Doğru için 5 Eylül Cuma günü saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde resmi bir tören düzenlenecek. Ardından cenaze namazı Kocatepe Camii’nde kılınacak ve mezarı Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alacak.

TAZİYE MESAJI

Ankara bağımsız Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir dönem birlikte siyaset yaptığımız Milliyetçi Çalışma Partisi’nin Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’den önceki Genel Başkanı Abdülkerim Doğru Bey’in Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrendim. Ülkemize ve milletimize Bakan ve Milletvekili olarak da önemli hizmetleri olan değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.