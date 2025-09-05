Eski Bakan Doğru’nun Cenazesi Gerçekleşti

CENAZE TÖRENİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, Ankara’da düzenlenen bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. 98 yaşındaki Doğru, bir süredir özel Güven Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu ve hayatını kaybetti.

TBMM’DEKİ TÖRENİN ARDINDAN CENAZE NAMAZI KILINDI

Cenaze, sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) törenin ardından Kocatepe Camii’nde ikindi namazını takiben kılındı. Doğru’nun cenazesine ailesi ve yakınlarıyla birlikte eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

Cenaze aracına konulan Abdülkerim Doğru, Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.