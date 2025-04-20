Eski Bakan Faruk Çelik Maçı İzledi

FARUK ÇELİK MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor’un Bornova 1877 ile oynadığı müsabakayı Bursa’daki stadyumdan takip etti. Çelik, maçı protokol tribününde izleyerek destek verdi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA OLUMSUZLUKLAR

Maç öncesinde yaptığı açıklamada, Çelik, “Şampiyon Bursaspor maalesef talihsiz süreçler yaşadı. Ama çok şükür bu sene Bursa, bir ve beraber olarak özlenen başarıyı elde etti. Tabii bu birinci basamak. Bundan inşallah sonra devam edecek. Yeni başarılarla Bursalıları buluşturacağız” dedi.