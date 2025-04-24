Eski Bakan Leyva, Petro’yu eleştirdi

ALVARO LEYVA’NIN AÇIKLAMALARI

Eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Leyva, X sosyal medya platformunda paylaştığı dört sayfalık mektubunda, Haziran 2023’te bakan olduğu dönemde Petro ile Fransa’ya yaptıkları resmi ziyarette bu durumu fark ettiğini ifade etti. Leyva, mektubu Petro ile de paylaştığını belirtti ve “Uyuşturucu bağımlılığı sorununuz olduğunu Paris’te doğrulayabildim. Ama ne yapabilirdim ki? Elbette yetersiz kaldım. Size zamanında yaklaşmalı, yardım etmeli ve destek olmalıydım. Size ulaşmaya çalışmadığım için üzgünüm. Gerçek şu ki, asla iyileşemediniz. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi.” sözleriyle durumu özetledi.

PARİS ZİYARETİNİN GÖLGESİNDE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde düzenlenen “Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi”ne atıfta bulunan Leyva, “Bunlardan biri, Paris’te resmi ziyaret sırasında 2 gün boyunca ortadan kaybolmanızdı. Sanki Fransa istihbaratı, sizin nerede olduğunuzu bilemeyecek kadar beceriksizmiş gibi. Bir insan ve bakanınız olarak bu, benim için utanç verici anlardı. Nerede olduğunuzu öğrendiğimde ise daha da utandım. Kayboluşlarınız, geç gelişleriniz, kabul edilemez temerrütleriniz, anlamsız seyahatleriniz, tutarsız ifadeleriniz, bazılarına göre şaibeli şirketleriniz ve diğer ihmalleriniz kayıt altına alındı ve alınmaya devam ediyor Sayın Başkan.” şeklinde eleştirilerde bulundu.

KOLUMBİYA’NIN BİRİLİK İHTİYACI

Leyva, Kolombiya’nın birliğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve ülkenin kaotik bir çatışma yerine toplumsal bir yangının önlenmesi gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Petro ise Leyva’ya yanıt vererek, “Paris’te gezilecek ilginç parklar, kitapçılar ve müzeler yok mu? Paris’te neredeyse her şey oldukça ilginç. Paris’te her şeyden daha ilginç olan kızlarım ve torunlarım yok mu?” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN YENİ TALEPLER

Leyva’nın iddialarının ardından hükümet yetkilileri eski dışişleri bakanını eleştirirken, muhalefet ise bu iddiaların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep etti. Gustavo Petro’nun ilk dışişleri bakanı olan Leyva, 7 Ağustos 2022’den 2024 yılı başlarına kadar bu görevdeydik. Pasaport ihalesiyle ilgili sorunlar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından açığa alındıktan sonra görevinden ayrılmıştı.