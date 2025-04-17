Eski Bakan Osman Çavuşoğlu Vefat Etti

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi süreci devam eden Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında vefat etti.

YAKINLARI VE SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Çavuşoğlu’nun ölümü, yakınları ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun da babası olan Osman Çavuşoğlu’nun vefatı, toplumu yasa boğan bir haber oldu.