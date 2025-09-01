Eski Bakan Soylu, Erdoğan’ı savundu

ESKİ BAKAN SÜLEYMAN SOYLU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 yıl boyunca daha görevde kalması gerektiğini savunan Soylu, Erdoğan’ın Türkiye için tamamlanması gereken önemli projelerinin bulunduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN’DAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Gazeteci Adem Metan’ın, “Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor. Bu konuyla ilgili bazı isimler de ön plana çıkıyor. Süleyman Soylu’nun bakışı nedir?” sorusuna yanıt veren Soylu, “Böyle liderler 100 yılda bir gelir. Tayyip Erdoğan’ın 3-4 alanda daha Türkiye’ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye kendi uçağını, kendi uçak motorunu yapmalıdır. Kendi hava savunma sistemini tamamlamalıdır. Demografik yapısını yeniden yukarı ivmeye çevirmelidir. Terörsüz Türkiye’yi tamamlamalıdır. Tayyip Erdoğan olmazsa Türkiye’ye bunları tamamlatmazlar” şeklinde yanıt verdi.

LİDERLİĞE DUYULAN BAĞLILIK

Soylu, Erdoğan’ın liderliğine olan bağlılığını da, “Son çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim” sözleriyle ifade etti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği ifadelere de tepki gösterdi. Soylu, “Eğer Anayasa’nın 138. maddesi halen geçerli ise Anayasa’ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır” dedi.