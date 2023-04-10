Eski bakan Taner Yıldız yoğun bakımda

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yoğun bakıma kaldırıldı.

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Taner Yıldız’ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda müşahade altına alındı.

beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.

Önceki dönem bakan Yıldız’ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.