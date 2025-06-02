Eski Bakan Vasıf Çınar Anıldı

ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, vefatının 90. yılında Cebeci Asri Mezarlığı’nda gerçekleştirilen bir program ile anıldı. Anma etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, bazı sendikaların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Programda, Çınar’ın mezarına çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, Çınar’ın yaşamı ve bakanlık dönemi hakkında bilgiler verildi.

ÇINAR VE DİĞER EĞİTİMCİLERİN ETKİSİ

Etkinlikte konuşma yapan Özçağdaş, eski milli eğitim bakanlarının o dönemde ülkelerini savunan en önemli aydınlar arasında yer aldığını ifade ederek, “Vasıf Çınar ve arkadaşları yüzyıllardır geriye gitmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun en sonunda işgale uğramasının ve çökmesinin nedenlerini analiz etmiş, aydınlanma ve hümanizma felsefesiyle buna bir cevap üretmiş olan kadrolardır.” şeklinde konuştu. Özçağdaş, Vasıf Çınar, Mustafa Necati, Reşit Galip ve Hasan Ali Yücel gibi isimlerin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin, Cumhuriyet’in özünü, tam bağımsızlığı ve halkın egemenliğini eğitim üzerine inşa etmek olduğunu belirtti. Özçağdaş, Çınar’ın milli eğitimin içinden gelen, sorunları ve hedeflerini bilen bir lider olarak görev yaptığını dile getirdi.

KARMA EĞİTİMİN ÖNEMİ

Özçağdaş, Vasıf Çınar döneminde karma eğitimin hayata geçtiğine de dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimle ilgili açıklamalarını eleştirdi. Eğitim alanında Çınar’ın gerçekleştirdiği yeniliklere vurgu yaparak, “Büyük bir devlet adamını anıyoruz bugün. Sekiz buçuk aylık bir bakanlık ama yüz yıla yetmiş bir vizyon. Yanındaki Mustafa Necati, yanındaki Reşit Galip ve arkasındaki Hasan Ali Yücel ile birlikte. Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır. Bu Cumhuriyet böyle evlatlar yetiştirmeye devam edecektir. Ruhları şad olsun.” ifadelerini kullandı.

GENÇ NESİL İÇİN ÇABALAR

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ise Çınar’ı ve onun yol arkadaşlarını anarak, “Dünyayla rekabet edecek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni çok gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyacak genç bir nesil yetiştirmek için kafa yormuşlar, düşünmüşler, çalışmışlar, çabalamışlar. Çok da başarılı işler yapmışlar. Kendilerini tekrar rahmetle anıyoruz.” şeklinde konuştu.