Eski Başbakan Angela Merkel Açıklama Yaptı

MERKEL’İN MÜLTECİ POLİTİKASI ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizine dair politikalarını savunarak, “Bir şeyler yapmamız gerekiyordu, değerlerimize uyumlu bir şekilde yapmak istedim” şeklinde ifadeler kullandı. Bölgesel bir Alman gazetesinin düzenlediği etkinlikte, katılımcıların ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, 2015 yılındaki mülteci akınında söylediği “Wir schaffen das” (Biz bunu başarırız) sözü hatırlatıldığında, dönemin koşullarının önemine vurgu yaptı. Merkel, “Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyordum. Ama bunu değerlerimize uyumlu bir şekilde yapmak istedim” diye belirtti.

ALTERNATİF ANLAYIŞLAR VE SINIR KONTROLLARI

Merkel, eleştirilerine yanıt verirken, “Elbette süreç tamamlanmadı, çok şey değişti ve hala yapmamız gereken çok şey var” ifadelerini kullandı. Alternatif çözümlerle ilgili “Peki, o zaman alternatif ne olurdu? Sınırdaki insanlara tazyikli su sıkmak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca, Almanya’nın artırdığı sınır kontrollerinde sığınmacıların geri gönderilmesine de karşı olduğunu dile getirdi.

AŞIRI SAĞ VE KADIN CUMHURBAŞKANI BEKLENTİSİ

Merkel, görev süresinde uyguladığı politikaların aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ni (AfD) güçlendirdiği yönündeki iddialara da değindi. Görevden ayrıldığında AfD’nin oylarının yüzde 10 ila 11 seviyesinde olduğunu fakat bu oranın günümüzde iki katına çıktığını ifade etti. 2027 yılında Almanya’da ilk kez bir kadının Cumhurbaşkanı olabileceğine dair umutlarını dile getirerek, “Almanya’da 2027 yılında ilk kez bir kadın Cumhurbaşkanı seçilebilir” dedi.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN SÖZLER

“Biz bunu başarırız” sözünü 31 Ağustos 2015’te, Almanya’ya gelen mülteci sayısının artacağı açıklanmasının ardından söylediğini hatırlatan Merkel, 16 yıl boyunca başbakanlık yaparak ülkenin önemli krizleriyle yüzleşti. Almanya Başbakanı olarak görev yaptığı 2005-2021 yılları arasında, 2015 mülteci akınını en kritik meselelerden biri olarak gördüğü açıkça anlaşılıyor.