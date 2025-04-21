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Eski Başkan Bozkurt’a Ev Hapsi

DEVREK’TE USULSÜZLÜK SORUŞTURMASI SONUCU

Devrek’teki usulsüzlük soruşturmasında, eski belediye personellerine yönelik gerçekleştirilen süreçte 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu şüpheliler, ‘Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarıyla sorgulandılar. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye gönderilen şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEVİLEN BİR FORMA VEDA

Sürecin bir parçası olarak, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a ev hapsi verildi. Aynı zamanda, eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar tutuklandı. Ev hapsine alınan Bozkurt, adliye önünde destekçileri tarafından karşılandı. Bekleyen bir grup, Bozkurt’un yanında yer alarak, “Hepimiz Çetin’iz” ve “Çetin Başkan” sloganlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

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