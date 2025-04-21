Eski Başkan Bozkurt’a Ev Hapsi

DEVREK BELEDİYESİ SORUŞTURMASI SONUCUNDA GELEN GELİŞMELER

Zonguldak’ta, Devrek Belediyesi’nde görev yapmış eski personellere yönelik başlatılan ‘Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının akabinde mahkemeye yönlendirildi. Bu süreçte, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi kararı alındı. Eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.

BOZKURT’A DESTEK OLDUKLARINI GÖSTERDİLER

Ev hapsi kararıyla serbest kalan eski Başkan Bozkurt’u, adliye önünde bekleyen bir grup destekçisi alkışlarla karşıladı. Destekçiler “Hepimiz Çetin’iz” ve “Çetin Başkan” sloganları atarak Bozkurt’a olan desteklerini ifade etti.