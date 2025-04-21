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Eski Başkan Bozkurt’a Hapsi Verildi

DEVREK BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

Zonguldak’ta, Devrek Belediyesi’nin eski çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen ‘Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye gönderildi. Mahkemede gerçekleştirilen duruşma sonucunda, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOZKURT’A EV HAPSİ, ULUPINAR TUTUKLANDI

Eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Bu süreçte, eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Bozkurt’un ev hapsi kararı almasının ardından, adliye önünde toplanan bir grup destekçisi, eski başkanlarına sevgi gösterisinde bulunarak “Hepimiz Çetin’iz” ve “Çetin Başkan” şeklinde sloganlar attı.

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