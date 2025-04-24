Eski Başkan Moon Jae-in Rüşvetle Suçlanıyor

MOON JAE-IN’İN RÜŞVET SUÇLAMALARI

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, eski damadının özel bir havayolu şirketinde yasadışı bir şekilde işe alındığı iddiaları dolayısıyla rüşvetle suçlanıyor. Bu durum, Güney Kore’de rüşvet iddialarının yeniden alevlenmesine sebep oldu. Jeonju Bölge Savcılığı, Moon’un eski damadının özel bir havayolu şirketinde usulsüz işe alımına dair yapılan suçlamalara ilişkin rüşvetle itham edildiğini duyurdu.

ESKİ DAMADININ KAZANCI VE İDDİALAR

İddianamede, Moon’un eski damadının 2018 yılında Tayland merkezli Thai Eastar Jet firmasında yönetici olarak işe başladığı ve 2020 yılına kadar yaklaşık 217 milyon won (5,7 milyon lira) kazanç elde ettiği belirtildi. Ayrıca, eski milletvekili Lee Sang-jik’in söz konusu işe alımın karşılığında Kore KOBİ’ler ve Girişimler Ajansı’nın (KOSME) başına getirildiği ifade edildi. Bu durum, Moon’un dolaylı yoldan çıkar sağladığı iddialarını da gündeme getirdi. Lee, soruşturma çerçevesinde rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

DİPLOMATİK PARTİ TEPKİLERİ

Moon’un partisinden, Demokrat Parti (DP), bu soruşturmanın siyasi bir komplo ve savcılığın yetkisini kötüye kullanması olarak değerlendirildi. DP Sözcüsü Park Kyung-mee, “Yani Moon’un o dönemki damadına ödenen maaş başkana rüşvet miydi? Dört yıl bekledikten sonra akıllarına gelen en iyi suçlama bu mu?” şeklinde bir açıklama yaptı.

BİR ÖNCEKİ YOLSUZLUK İDDİALARI

Güney Kore’de 2017-2022 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış olan Moon Jae-in, daha önce de eski damadı ile ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl, Moon’un kızı Moon Da-hye’nin evinde ve iş yerinde bu iddialar çerçevesinde arama yapılmıştı. Moon Da-hye ve eşi Seo, 2021 yılında boşanmıştı.