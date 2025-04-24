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Eski Başkan Moon “Rüşvet”le Suçlandı

SUÇLAMALARLA BAĞLANTILI İDDİANAME HAZIRLANDI

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, eski damadının bir havayolu şirketinde işe alınmasıyla ilgili olarak “rüşvet” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 2017-2022 yılları arasında devlet başkanlığı görevini üstlenen Moon hakkında bir iddianame hazırlandı. Yapılan savcılık açıklamasında Moon’un, damadının havayolu şirketinde işe alınmasına yardımcı olduğu ve bu süreçte aldığı maaş ve diğer ödemeler nedeniyle “rüşvet almakla” suçlandığı belirtildi.

DİĞER SUÇLAMALAR VE YÜKSEK GÖREVLER

Moon Jae-in ile birlikte, havayolu şirketinin kurucusu ve eski milletvekili Lee Sang-jik ve Moon’un kızı Da-hye’ye de benzer suçlamalar yöneltildi. Özellikle Moon’un damadının, o dönemde havacılık alanında deneyimi olmamasına rağmen 2018’de havayolu şirketinde icra direktörü olarak atanmasının, Lee’nin ajans başkanlığına atanmasıyla bir bağlantısının olduğu düşünülüyor. Yani, bu atamanın bir tür karşılık olarak gerçekleştiği öne sürülüyor.

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