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Eski Başkan Osman Nuri Civelek Öldü

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KAYIP BAŞKANIN İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Osman Nuri Civelek’ten haber alamayan ailesi, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bu durum üzerine, İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde AFAD ve UMKE ekipleri hemen arama çalışması başlattı.

ARACININ BULUNMASI VE CENAZE TESPİTİ

Ekipler, Suğla Yaylası’nda Civelek’in aracını tespit etti. Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yayladaki gölette Osman Nuri Civelek’in cansız bedenine ulaştı. Civelek’in cenazesi, botla sudan çıkarılarak Azdavay Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olan Civelek’in ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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