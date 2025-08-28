Gündem

Eski Başkan, Silahlı Saldırıya Uğradı

eski-baskan-silahli-saldiriya-ugradi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ AN

İstanbul’un Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede, dün saat 21.00 sıralarında kaydedilen olayda eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarken, bu duruma tanık olanların yaptığı ihbar neticesinde bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

YAPILAN MÜDAHALELER SONUCU KAYBEDİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sırasında, Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığı belirlendi. Meriç, hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için incelemelere başladı. Tuncay Meriç’e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının anları ise olayın meydana geldiği kafedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya tanıklık eden Bekir Kaya, “Arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog yaşanmadı. Aniden, orta yaşta bir kişi yanında bulunanına silah doğrultarak ateş etti. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Yere yattım,” diye belirtti.

