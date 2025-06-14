Eski Başkan Trump, 57,4 Milyon Dolar Kazandı

TRUMP’IN KRİPTO PARA YATIRIMLARI GÜNDEME GELDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran’da kamuoyuna duyurduğu mali beyanında, World Liberty Financial adındaki bir DeFi projesinden etkileyici bir rakam olan 57,4 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Bu, Trump’ın kripto para piyasasındaki yatırımlarını ve kazançlarını yeniden merak konusu yaptı. Donald Trump, tarihe ülkenin ilk kripto para yatırımı yapan başkanı olarak geçmeyi başardı. Hükümet Etik Ofisi’ne sunduğu mali beyanında yer alan bilgilere göre, Trump bu projeden 57,4 milyon dolar gelir elde etti.

YATIRIM YETKİSİ VE FON AKIŞI

Donald Trump, oğulları Donald Jr. ve Eric ile desteklediği projede 15,75 milyar yönetim tokenına sahip. Bu tokenlar, ona oy hakkı da sunuyor. World Liberty Financial, Eylül 2024’te dolara sabitlenmiş stablecoin odaklı bir platform olarak faaliyet göstermeye başladı. Bu proje, geleneksel finans sistemine alternatif oluşturmayı hedefliyor. İlk token satışında 200 milyon dolar toplayan platform, ardından ikinci turda 250 milyon dolar daha topladı. Böylece toplam fon miktarı 550 milyon doları buldu. Ayrıca, Tron kurucusu Justin Sun’ın 30 milyon dolarlık yatırımı ve Web3Port’un 10 milyon dolarlık katkısıyla proje, kripto dünyasının önemli isimlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

BEYANDETAYLARI VE DİJİTAL VARLIKLAR

Trump’ın mali beyanında, bu gelirin nasıl elde edildiğine dair ayrıntılar bulunmuyor. Ancak token satışları, stake ödülleri veya diğer mekanizmalar aracılığıyla kazanılmış olabileceği belirtiliyor. Yönetim tokenlarının piyasa değeri ve yapısı hakkında bilgi verilmemesi, Trump’ın pozisyonunu nakde çevirmiş veya tokenların yüksek bir iç değerle hesaplanmış olabileceğini düşündürüyor. Başkanın dijital varlık portföyü, yalnızca World Liberty Financial ile sınırlı değil; Trump, daha önce Trump Digital Trading Cards gibi NFT koleksiyonlarından da gelir elde etmişti. CIC Digital LLC ve CIC Ventures LLC gibi çeşitli dijital girişimlerde aktif rol alan Trump, bu alanda önemli bir oyuncu haline geldi.

ETİK OFİSİ İNCELEME YAPACAK

Mali beyanın Hükümet Etik Ofisi tarafından inceleneceği belirtiliyor. Trump, tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onayladığını kaydetti. Bu durum, dünya genelinde liderlerin kripto para yatırımlarına olan ilgisinin giderek arttığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kripto para politikalarının şekillendirilmesi sürecinde Trump’ın rolü, bu alandaki gelişmeler açısından dikkate değer olabilir.