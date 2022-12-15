Eski belediye başkanı adliyeye sevk edildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da arasında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri için 9 savcı görevlendirildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, rüşvet soruşturması kapsamında aranıyordu. Kastamonu’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Hazinedar sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 17 şüphelinin ifadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Şüphelilerinin savcılıktaki ifade verme işlemi sürüyor.

Şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Mülkiye müfettişleri, bu suçları Beşiktaş Belediyesi’nde 2014-2016 yıllarına ilişkin denetimlerde tespit etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan rüşvet ağı sonrasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.