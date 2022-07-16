Eski belediye başkanı gözaltına alındı

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanı Hüseyin Sarı, yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındı.

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanı Hüseyin Sarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sarı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından CHP’li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile gözaltına alındı.

CHP’li Sarı’nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sarı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Sarı’ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.