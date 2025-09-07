Eski Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

gözaltına alma süreci

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması doğrultusunda elde edilen deliller neticesinde bir yakalama kararı çıkarıldı.

soruşturma detayları

Şükrü Sözen, akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde, Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, jandarma ekiplerinin Şükrü Sözen’in evinde arama gerçekleştirdiği ifade edildi. Daha önceki süreçte, Şükrü Sözen’in belediye başkanlığı döneminde belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer ile bazı iş insanlarının da tutuklandığı bildirilmişti.