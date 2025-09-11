Eski Belediye Başkanı Tutuklandı

ŞÜKRÜ SÖZEN VE KARDESİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, elde edilen delillere dayanarak eski Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şükrü Sözen, 7 Eylül akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Antalya’ya getirildi. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alındı. Her iki kardeşin adliyeye sevk edilmesi sonrası yapılan işlemler sonucunda, sulh ceza hakimi tarafından tutuklanmalarına karar verildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Sözen kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada yer alan detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. 27 Ağustos tarihinde Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran F.B., B.B. ve Ç.B., bir organizasyon şirketinin sahibi olduklarını belirterek, ortakları Ö.E. ile birlikte Şükrü Sözen ile anlaşma yaparak yaklaşık 10 yıl boyunca ‘organizasyon’ adı altında yüksek bedelle ihaleye fesat karıştırarak maddi menfaat elde ettiklerini, elde edilen paranın yarısının Şükrü Sözen’e gittiğini ifade etti. Etkinliklerin yapıldığı alanda stantlar kurarak para toplama işleminin, resmi görevi olmamasına rağmen E.B. tarafından gerçekleştirildiği, bu sürecin Ö.E. tarafından organize edildiği kaydedildi. E.B.’nin stantlar aracılığıyla para toplama işine eski belediye çalışanı A.Ö.’nün de şahitlik yaptığı belirtildi.

İHALE GEREKEN İNCELEME

Yapılan soruşturma kapsamında E.B., Ö.E. ve A.U.’nun evlerinde ve iş yerlerinde arama yapılarak, yüklü miktarda para, değerli saatler ve dijital belgeler ele geçirildi. Manavgat Belediyesi’nde bu firmanın katıldığı ihalelerin incelenmesi sonucu, neredeyse tüm organizasyon ihalelerinin bu firmaya verildiği tespit edildi. Dosyalardaki incelemelere göre, söz konusu firma tarafından yapılan ihalelerde fiyat teklifinin belediyenin alt sınırına yakın olduğu ve diğer firmaların daha yüksek teklifler vermesi nedeniyle, ihalelerin bu firmaya kaldığı belirlendi. İhaleye katılan bazı şirket sahiplerinin, Ö.E. tarafından belirlenen fiyatı teklif olarak verdikleri anlaşıldı.

DİĞER ŞÜPHELILER VE TANIK BEYANLARI

Soruşturma çerçevesinde 31 Ağustos’ta gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. tutuklandı. Ayrıca, 4 Eylül’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran M.A.F. ve S.Ç., geçmişte ilçedeki bir otelde ortaklık yaptıklarını, ancak Şükrü Sözen’in S.Ç.’yi istememesi sebebiyle çeşitli tehditler ve baskılar yüzünden ortaklıktan ayrılmak zorunda kaldıklarını bildirdi. M.A.F. ve S.Ç. yaptıkları beyanlarda, geçmişteki devir işlemlerinin doğruluğunu da kanıtlamış oldu. Diğer bir iddia, A.C. adlı şüphelinin, geçmişte otelinde imara aykırılıklar nedeniyle ceza yazılmaması için Fatih Sözen’e rüşvet verdiği, sonrasında da farklı bir yönetim döneminde ceza kesilmesi üzerine yeniden rüşvet istenildiği yönündeydi. Şükrü Sözen ve kardeşinin evlerinde yapılan aramalarda da önemli miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aranan Ö.B.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.