Eski Beşiktaşlı oyuncu tutuklandı

Bir dönem Beşiktaş Basketbol takımında forma giyen Khalid El-Amin’in Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklandığı öğrenildi.

Türkiye’de Beşiktaş, Trabzonspor ve Türk Telekom formaları giyen ABD’li oyuncu Khalid El-Amin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ailevi sorunlarıyla gündeme geldi.

Hartford Courant adlı yerel haber organının haberine göre El-Amin nafaka ödememesi nedeniyle Pazar günü tutuklandı ve Pazartesi günü serbest bırakıldı.

Hartford’dan bir yargıç, El-Amin’i aylık 780 dolar ödemeye mahkum etti. Hartford’da yaşayan bir kadının El-Amin’den şu an 18 yaşına basmış bir kızı olduğu haberde verilen bilgiler arasındaydı.

El-Amin yargıca nafaka borcunu ödemek istediğini belirtirken yaşları 9’la 20 arasında değişen yedi çocuğu olduğunu belirtti.

39 yaşındaki eski oyun kurucu bölgede de Conneticut Üniversitesi’ni NCAA Ulusal Turnuvası şampiyonluğuna taşıyan bir yıldız olarak tanınıyor.

Minneapolis bölgesinde yaşayan El-Amin, 1999’da yaşadığı başarının 20. yıl dönümü için Connecticut’a geldi.

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