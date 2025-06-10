Eski Çalışan Cinayeti: Eczacı Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Kayapınar ilçesinin Huzurevleri Mahallesi 12’nci Sokak’ta öğle saatlerinde yaşandı. İddialara göre; M.M., daha önce çalıştığı eczaneye geri döndü ve burada maaşını alamadığı gerekçesiyle eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile bir tartışma içine girdi.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇILDI

Tartışma büyüdükçe M.M., yanında getirdiği tabancayla Yıldız’a ateş açtı. Yıldız, vurulmasının ardından yere yığılırken, M.M. olay yerinden kaçtı. Olayı haber alan sağlık ve polis ekipleri, hızla adrese ulaştı. Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen Yıldız, kurtarılamadı. Yıldız’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayın ardından M.M.’nin yakalanması için gerekli güvenlik çalışmaları başlatıldı.