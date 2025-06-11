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Eski Çalışan: Eczacıyı İş Yerinde Öldürdü

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Olay, Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi 12’nci Sokak’ta öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre M.M., bir süre önce çalıştığı eczaneye dönerek maaş alamadığı konusunu eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile konuşmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla birlikte şüpheli, eczanenin bulunduğu sokakta yanında getirdiği tabancayla Yıldız’a ateş açtı. Yıldız yere yıktı ve şüpheli olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal adrese yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Yıldız, özel hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Yıldız hayata tutunamadı ve cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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