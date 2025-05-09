Eski Celsius Ceo’su Mashinsky 12 yıl hapis cezası aldı

ALEX MASHINSKY 12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eski Celsius CEO’su Alex Mashinsky, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık gerçekleştirdiği ve yatırımcıları şirketin mali durumu hakkında yanıltarak zarara uğrattığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına mahkum oldu. 59 yaşındaki Mashinsky, Aralık ayında emtia dolandırıcılığı ile şirketin yerel tokenı CEL’in fiyatını manipüle etmeye yönelik iki suçlamayı kabul etmişti. Mahkeme kararı, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı John George Koeltl tarafından verildi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMALARI DETAYLI ŞEKİLDE AÇIKLANDI

Alex Mashinsky, savcıların “kripto endüstrisindeki en büyük dolandırıcılıklardan birini düzenlediğini” ifade ettiği bir case ile yüzleşiyor. Yargıç Koeltl, duruşma sırasında yaşanan olumsuz etkileri vurgulayarak insanlar için büyük kayıplara yol açtığını ve psikolojik acılar yaşandığını belirtti. 59 yaşındaki Mashinsky’nin Aralık ayında kabul ettiği suçlamalar arasında emtia dolandırıcılığı ve CEL tokenının fiyatını manipüle etme hilesi yer alıyor. Mashinsky, 2023 yılında müşteri dolandırıcılığı gerekçesiyle tutuklanmıştı ve ayrıca menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçlamaları ile de karşı karşıya kaldı.

Hukuk mücadelesinde savunma tarafı en fazla 366 günlük bir ceza talep ederken, savcılar ise eski yöneticinin 20 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu. Çarşamba günü Mashinsky’nin avukatı, eski CEO’nun bu ayın sonunda kızının düğününe katılıp katılamayacağını hâkime sordu. Avukat, “Hükümetin görüşünü sorduk ve bize şöyle bildirdiler: ‘Şu anda gönüllü teslime karşı çıkmayı beklemiyoruz. Düğün tarihinin bu kadar yakın olması ve mahkeme öncesi onayı göz önüne alındığında, seyahat değişikliğine de itiraz etmiyoruz'” diye konuştu.

CELSIUS’UN DURUMU VE GELECEĞİ

Celsius, müşterilerin faiz kazanmasına ve kredi almasına imkân tanıyan bir kripto kredi platformu olarak faaliyet gösteriyordu. Firma, 2022 yılında iflas başvurusu yaparak daha sonra 2024 yılında tasfiye edildi. Celsius’un tasfiyesinin bir parçası olarak, bazı fonların Ionic Digital adlı yeni bir Bitcoin madencilik şirketi kurmak için kullanıldığı bildirildi.