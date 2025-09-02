Eski CHP Başkan Yardımcısı Yasalara Aykırı

PARTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Karayalçın, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına dair eleştirilerini dile getirdi. “Yasalara göre bir tavır sergilenmiyor. Davaya bakılmadan dosya üzerinden karar veriliyor. 15-20 gün içinde her şey karara bağlanmış. Biz bu partiyi kapattırmayız. Biz bu partiyi kayyuma teslim etmeyiz. Çok yanlış yapıyorlar. Bakın borsa yeniden çöktü. 19 Mart’ı yeniden yaşayacaklar, yaşatıyorlar, Türkiye’ye yazık ediyorlar ama biz yılmayacağız. Biz ayaktayız, kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuşan Karayalçın, Halk TV’de Ece Üner’in sunduğu Halk Ana Haber programına katıldı.

YARGISAL SÜREÇ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Karayalçın, adli tatil sırasında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatarak, “Adli tatil bugün bitti. Daha dava görülmüş değil, insanlar dinlenmiş değil. Dosya üzerinden karar veriyorlar. Demek ki bu adli tatil sırasında, bu 14 Ağustos’tan sonra, 15-20 günlük süre içinde bütün bunlar karara bağlandı” ifadesini kullandı. “Kimlerin kayyum olarak görevlendirileceğinin kararı alındı” diyen Karayalçın, Yüksek Seçim Kurulu’nun onayladığı kongrenin iptal edilmesini eleştirerek, “Şimdi bunun nesini hukuki olarak değerlendirelim? Bu mümkün değil. Siyasi bir tavır alındı, siyasi bir değerlendirme yapılıyor. 9 Eylül bürokratik olarak, idari olarak bizim kuruluşumuzun gerçekleştiği gün. Bizim tarihimizde başımıza çok işler geldi” şeklinde ekledi.

GENEL MERKEZİN PLANI

Ece Üner’in partinin geleceğiyle ilgili sorusuna yanıt veren Karayalçın, “Kuşkusuz bunun yollarını, onun yöntemlerini, nasıl olacağını, ne zaman olacağını genel merkezimiz, genel başkanımız, parti yönetimimiz karara bağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Karayalçın, yasal dayanağın kalmadığını, kararların dosya üzerinden alındığını belirterek, “Dolayısıyla bundan sonrasının ne olacağına ilişkin bir tahminde bulunmak mümkün değil. Biz bu partiyi kapattırmayız. Biz bu partiyi kayyuma teslim etmeyiz” dedi. Ayrıca, “Borsaya baktıklarında da gördükleri durumun çok parlak olmadığı anlaşılıyor” diyerek borsa durumu üzerinde de durdu.

DEMOKRASİYE YAPILAN DARBE

Ece Üner’in “Bugün yaşananlar bir milat olabilir mi?” sorusuna yanıt veren Karayalçın, “Her gün o kadar çok milat yaşıyoruz ki ardı ardına… Ama yeni bir darbe vuruldu demokrasiye” dedi. Karayalçın, bu durumun partiyi zora soktuğunu belirterek, “Zaten bir süredir böyleydiler, böyle bir uygulamanın içindeydiler. Bizim 3 tane büyükşehir belediye başkanımız, 3 tane il başkanımız hapiste, 17-18 belediye başkanımız yargılanmakta, ilçe başkanlarımız da hapiste. Bu zaten belediyeciliğin kara yılı, siyasetin kara yılı, demokrasinin kara yılı” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, “Başka darbelere de hazırlıklı olmamız gerekiyor” uyarısını yaptı.