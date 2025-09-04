Eski CHP Başkanı Kılıçdaroğlu, kutladı

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Sivas Kongresi’ne Övgü

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Sivas Kongresi’nin yıl dönümünü kutladı. İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanma kararı, siyasetin en öne çıkan gündem maddelerinden biri haline gelirken, CHP içindeki tartışmalara dair Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşleri merak ediliyordu.

KAYYUM ATANMASI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum kararı sonrasında ilk açıklamasını sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu, “Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şöyle devam etti: “’Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez.’ hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum. Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun.”

İSTANBUL İL YÖNETİMİ’NE KAYYUM ATANMASI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.